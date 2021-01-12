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Уголовное дело возбудили после нападения на полицейского в квартире на юге Москвы
Фото: moscow.sledcom.ru/

Уголовное дело возбудили после нападения на полицейского в квартире на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Гурьевский проезд Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов на юге Москвы. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Стало известно, что инцидент произошел в квартире жилого дома по Гурьевскому проезду. Там мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, а на предупреждения не реагировал. После злоумышленник совершил нападение с ножом на полицейского.

Сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительный выстрел, после применили табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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