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Козак оценил итоги встречи политсоветников «нормандской четверки» в Берлине
Фото: Официальный сайт правительства России

Козак оценил итоги встречи политсоветников «нормандской четверки» в Берлине

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак назвал полезной встречу политических советников «нормандской четверки» в Берлине, однако, по его мнению, похвастаться результатом нельзя.

— Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации Минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей, — цитирует Козака РИА Новости.

Он отметил, что найти окончательные решения не удалось. По словам Козака, режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается. В настоящее время не возникает ощущения, что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.

Козак добавил, что политические советники лидеров стран «нормандского формата» и представители МИД «нормандской четверки» договорились о новой встрече через две недели.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Дмитрий Козак«нормандский формат»Украина
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