Авария с участием восьми машин произошла на Ставрополье

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Крупная авария произошла на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, ДТП произошло на 283-м километре трассы Р-217 «Кавказ», столкнулись восемь автомобилей. Есть пострадавшие, их госпитализировали в больницу Невинномысска.

Краевое управление Госавтоинспекции, в свою очередь, сообщает об одном пострадавшем. На дороге из-за ДТП образовался затор, сообщает «Интерфакс-Юг».

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