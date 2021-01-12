Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Авария с участием восьми машин произошла на Ставрополье
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Авария с участием восьми машин произошла на Ставрополье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Крупная авария произошла на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, ДТП произошло на 283-м километре трассы Р-217 «Кавказ», столкнулись восемь автомобилей. Есть пострадавшие, их госпитализировали в больницу Невинномысска.

Краевое управление Госавтоинспекции, в свою очередь, сообщает об одном пострадавшем. На дороге из-за ДТП образовался затор, сообщает «Интерфакс-Юг».

Читайте также: Водитель столкнувшегося с колонной автобусов самосвала частично признал вину

Ставропольский крайаварииДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте