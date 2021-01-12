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Водитель столкнувшегося с колонной автобусов самосвала частично признал вину
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Водитель столкнувшегося с колонной автобусов самосвала частично признал вину

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Московская область, Новорижское шоссе Карта всех событий

Водитель самосвала Иван Гавриков, который врезался в колонну автобусов с военнослужащими в Подмосковье, частично признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственников обвиняемого.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих.

Уголовное дело в отношении водителя возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее Гаврикова, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Подмосковье, арестовали.

Читайте также: Число пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье увеличилось до 43

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