Золотая цепочка спасла жизнь таксисту при нападении в Подмосковье

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Вооруженный ножом мужчина напал на водителя такси в Истринском районе Московской области.

Инцидент произошел в поселке Шелковая Гора. По неустановленной причине злоумышленник ударил таксиста ножом. Жизнь пострадавшему спасла золотая цепочка на шее.

Тем не менее, полученное таксистом ранение потребовало хирургического вмешательства. В настоящее время жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Подробности происшествия и личность напавшего устанавливаются, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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