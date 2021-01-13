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Почти 60 человек эвакуировали из детской больницы в Подольске из-за пожара

Почти 60 человек эвакуировали из детской больницы в Подольске из-за пожара

Татьяна Плотникова

Происшествия

В городе Подольск Московской области загорелось здание детской больницы, эвакуированы почти 60 человек.

Как рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций, огонь охватил площадь около одного квадратного метра в соматическом отделении больницы, здание которого расположено по адресу улица Кирова, дом 38.

В другой корпус лечебного заведения эвакуировали 37 детей, семеро матерей и 11 сотрудников больницы. Никто не пострадал, сообщает ТАСС.

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