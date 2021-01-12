Возгорание в бывшем троллейбусном депо на севере Москвы потушили
Пожар в бывшем троллейбусном депо на севере Москвы потушили. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС России во вторник, 12 января.
Пожар произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом № 4, строение 1.
— Происходило возгорание на первом и втором этажах на общей площади около 100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, — передает сообщение РИА Новости.
Информации о пострадавших не поступало. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» уточнили, что пожар произошел в технических помещениях бывшего троллейбусного парка.
Ранее сообщалось, что в районе Сокол загорелось бывшее троллейбусное депо.
Читайте также: Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве