Возгорание в бывшем троллейбусном депо на севере Москвы потушили

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 4с1 Карта всех событий

Пожар в бывшем троллейбусном депо на севере Москвы потушили. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС России во вторник, 12 января.

Пожар произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом № 4, строение 1.

— Происходило возгорание на первом и втором этажах на общей площади около 100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, — передает сообщение РИА Новости.

Информации о пострадавших не поступало. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» уточнили, что пожар произошел в технических помещениях бывшего троллейбусного парка.

Ранее сообщалось, что в районе Сокол загорелось бывшее троллейбусное депо.

Горит бывшее троллейбусное депо на Ленинградском шоссе / Видео: Telegram-канал «Москва. Новости»

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