Бывшее троллейбусное депо загорелось на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 4с1 Карта всех событий

В столичном районе Сокол загорелось бывшее троллейбусное депо. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России во вторник, 12 января.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 10:25, уточнялось, что горит помещение по адресу Ленинградское шоссе, дом № 4, строение 1.

— По предварительной информации горит малярный цех. На месте работает пожарно-спасательное подразделение, развернут штаб пожаротушения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что информации о жертвах нет, площадь пожара выясняется. По информации из открытых источников, по данному адресу располагается бывшее троллейбусное депо.

Видео: Telegram-канал «Москва. Новости»

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