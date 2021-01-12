Бывшее троллейбусное депо загорелось на севере Москвы
В столичном районе Сокол загорелось бывшее троллейбусное депо. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России во вторник, 12 января.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 10:25, уточнялось, что горит помещение по адресу Ленинградское шоссе, дом № 4, строение 1.
— По предварительной информации горит малярный цех. На месте работает пожарно-спасательное подразделение, развернут штаб пожаротушения, — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что информации о жертвах нет, площадь пожара выясняется. По информации из открытых источников, по данному адресу располагается бывшее троллейбусное депо.
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