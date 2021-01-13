Движение на участке МКАД ограничили из-за столкновения трех грузовиков

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Россия, Москва, МКАД, 100-й километр Карта всех событий

Движение транспорта на участке Московской кольцевой автодороги временно ограничено в связи с аварией с участием грузовых автомобилей.

Как уточняет столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, авария произошла на внешней стороне 100-го километра трассы. Столкнулись три грузовика, в результате с полуприцепа одной из машин на дорогу упал транспортный контейнер.

В настоящее время движение на участке МКАД в районе происшествия ограничено до трех рядов.

Сообщения о пострадавших в результате аварии не поступали.

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