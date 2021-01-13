Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение на участке МКАД ограничили из-за столкновения трех грузовиков
Фото: depositphotos.com

Движение на участке МКАД ограничили из-за столкновения трех грузовиков

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 100-й километр Карта всех событий

Движение транспорта на участке Московской кольцевой автодороги временно ограничено в связи с аварией с участием грузовых автомобилей.

Как уточняет столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, авария произошла на внешней стороне 100-го километра трассы. Столкнулись три грузовика, в результате с полуприцепа одной из машин на дорогу упал транспортный контейнер.

В настоящее время движение на участке МКАД в районе происшествия ограничено до трех рядов.

Сообщения о пострадавших в результате аварии не поступали.

Читайте также: Восемь машин столкнулись на трассе в Ставропольском крае

аварииМоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте