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В России предложили повысить возраст студентов-бюджетников до 35 лет
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России предложили повысить возраст студентов-бюджетников до 35 лет

Анастасия Колоскова

Общество

Депутаты от ЛДПР планируют в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, предполагающий повышение возраста, до которого граждане России могут получать высшее образование за счет бюджета, с 30 до 35 лет.

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит вовлечь большее количество молодых людей во все сферы жизни общества и повысить их уровень знаний.

Предложение вызвано законом, принятым в декабре прошлого года и относящим к категории молодежи граждан до 35 лет. Так, аргументом в пользу увеличения возраста молодежи стала возможность воспользоваться мерами господдержки, среди которых пособие на рождение ребенка для молодой семьи и стипендия для молодых ученых, сообщает РИА Новости.

Читайте также: В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года

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