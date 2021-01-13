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Единая цифровая сеть объединила диагностические устройства больниц и поликлиник Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Единая цифровая сеть объединила диагностические устройства больниц и поликлиник Москвы

Виктория Родимкина

Город

В столице в единую цифровую сеть объединили 1,3 тысячи цифровых диагностических устройств из больниц и поликлиник города. Теперь они подключены к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) ЕМИАС, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 13 января.

По ее словам, Москва занимает одну из ведущих позиций в мире по цифровизации здравоохранения в целом и лучевой диагностики в частности. Пандемия коронавируса только ускорила процесс объединения диагностического оборудования, благодаря которому врачи могут быстро и эффективно работать на расстоянии, не контактируя с пациентом.

— Мы завершили процесс объединения диагностических устройств городских больниц и поликлиник в единую цифровую сеть. Теперь 1,3 тысячи цифровых диагностических устройств подключено к Единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС, — сказала Анастасия Ракова.

Она уточнила, что теперь врач-клиницист сможет видеть заключение рентгенолога в электронной медицинской карте. При необходимости он также может посмотреть снимок, что поможет ему при постановке диагноза.

Среди диагностических устройств, которые были подключены к системе, аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографы, денситометры, рентгенографические комплексы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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больницаполиклиникаАнастасия Ракова
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