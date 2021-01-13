Более 50 фасадов столичных домов привели в порядок в 2020 году

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, Петровский переулок, 10с2 Карта всех событий

В Москве в 2020 году по программе городского благоустройства привели в порядок фасады 52 домов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы в среду, 13 января.

Специалисты красили и покрывали защитными составами стены, обновляли крыши и укрепляли балконные плиты. В основном работы велись в домах 1950–1980-х годов постройки. Но среди отремонтированных есть и фасады исторических зданий.

— Пять из них являются объектами культурного наследия. Это дома, особняки и городские усадьбы XVIII–XX веков, которые создают архитектурный облик города. На их фасадах проводились ремонтно-реставрационные работы, — уточняется в сообщении.

Так, были приведены в порядок фасады бывшего особняка купца Николая Терентьева. Здание было построено в стиле ампир в 1833 году. Автором проекта стал знаменитый зодчий Осип Бове. В последующие годы здание неоднократно меняло свой облик. В частности, в 1930-х были надстроены еще два этажа.

Специалисты воссоздали свыше 50 элементов лепного декора, среди которых женские маскароны над окнами, маскароны в виде головы льва. Помимо этого, был восстановлен штукатурный слой, сам фасад был очищен от грязи и пыли, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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