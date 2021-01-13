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Дом с кариатидами и грифонами на проспекте Мира признан памятником архитектуры
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Дом с кариатидами и грифонами на проспекте Мира признан памятником архитектуры

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 3к1Карта всех событий

В Москве статус объекта культурного наследия регионального значения получил доходный дом купца Камзолкина, на фасаде которого размещены грифоны и кариатиды. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов в среду, 13 января.

Над проектом в XIX веке работали архитектор Василий Загорский и прославленный скульптор Сергей Коненков. Дом был построен в 1885 году, а затем частично перестроен после пожара спустя восемь лет.

По словам Алексея Емельянова, изящный доходный дом является настоящим украшением проспекта Мира.

— Наибольшую ценность представляет декоративное оформление фасадов конца XIX века, в том числе панно, ионические пилястры, скульптуры: женские гермы (колонны с изображениями головы женщины), грифоны и кариатиды, а также львиные маскароны и другие лепные элементы, — сказал глава департамента.

Он отметил, что статус объекта культурного наследия гарантирует государственную защиту здания и его исторического облика.

В доходном доме в разные годы располагались объекты общепита, магазины, коммунальные квартиры. В помещениях меняли планировку. Элементы лепного декора комнат и часть оформления фасадов были утрачены, последние восстановительные работы в здании проводились в 1999 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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