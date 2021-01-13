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Россия ответила на обвинения со стороны Киева в «краже» конструктора Королева
Сергей Королев / Фото: twitter.com / Официальный аккаунт России

Россия ответила на обвинения со стороны Киева в «краже» конструктора Королева

Анастасия Колоскова

В мире

Россия опубликовала ответный пост в адрес Украины, обвинившей страну в «краже» советского конструктора Сергея Королева, прикрепив к нему анимированную гифку из мультфильма «Жил-был пес…». Таким образом Москва обратила внимание на то, что когда-то соседние государства были одной страной.

Ранее официальный Twitter России опубликовал пост, в котором сообщил о дне рождения советской легенды ракетостроения Сергея Королева.

В ответ украинская сторона выдвинула обвинение в адрес Москвы.

— Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем. Родился: Житомир. Вырос: Нежин, Киев. Учился: Одесса, Киев… Работал, затем арестован, подвергнут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань, — говорится в публикации украинской стороны в Twitter.

Россия отшутилась на обвинение соседей.

— Правда «Внимание, воровство» или Украина начала дорожить советским наследием? — опубликовала российская сторона ответный пост.

Авторы прикрепили к нему анимированную гифку из известного мультфильма по мотивам украинской народной сказки «Жил-был пес», снятой киностудией «Союзмультфильм» в 1982 году.

Во вторник исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. Под его началом в 1950–1960-х годах в СССР была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен первый человек в космическое пространство, а также совершен первый выход человека в открытый космос.

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