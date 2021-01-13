СМИ сообщили об обысках в Красноярской краевой больнице в рамках дела о хищениях

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В Красноярской краевой клинической больнице и местной строительной компании «Сибиряк» идут обыски по делу о хищениях более сотни миллионов рублей. Об этом сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его информации, 13 января было заведено уголовное дело о мошенничестве в отношении Сергея Вакуленко. Его субподрядные организации «Стройтекс» и «Красмедсервис» должны были поставить медицинское оборудование в рамках контракта, заключенного в 2018 году между управлением капитального строительства и строительной фирмой «Сибиряк». Однако мужчина, как утверждает собеседник агентства, «заменял оборудование, которое он должен был поставить в больницу в рамках госконтракта, на более дешевое и с худшими характеристиками».

Росздравнадзор впоследствии выяснил, что часть низкокачественного оборудования могла навредить людям.

В свою очередь полиция заинтересовалась инцидентом, заподозрив Вакуленко в хищениях. По предварительным данным, общий объем украденных средств достигает 113 миллионов рублей.

Сотрудники СК РФ в рамках расследования этого дела также пришли с обысками в дом исполнительного директора компании «Сибиряк» Константина Егорова — сына гендиректора компании. Также следственные действия идут по месту жительства экс-депутата горсовета Красноярска Владимира Егорова.

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