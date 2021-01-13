Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ сообщили об обысках в Красноярской краевой больнице в рамках дела о хищениях
Фото: АГН «Москва»

СМИ сообщили об обысках в Красноярской краевой больнице в рамках дела о хищениях

Ростислав Зубков

Происшествия

В Красноярской краевой клинической больнице и местной строительной компании «Сибиряк» идут обыски по делу о хищениях более сотни миллионов рублей. Об этом сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его информации, 13 января было заведено уголовное дело о мошенничестве в отношении Сергея Вакуленко. Его субподрядные организации «Стройтекс» и «Красмедсервис» должны были поставить медицинское оборудование в рамках контракта, заключенного в 2018 году между управлением капитального строительства и строительной фирмой «Сибиряк». Однако мужчина, как утверждает собеседник агентства, «заменял оборудование, которое он должен был поставить в больницу в рамках госконтракта, на более дешевое и с худшими характеристиками».

Росздравнадзор впоследствии выяснил, что часть низкокачественного оборудования могла навредить людям.

В свою очередь полиция заинтересовалась инцидентом, заподозрив Вакуленко в хищениях. По предварительным данным, общий объем украденных средств достигает 113 миллионов рублей.

Сотрудники СК РФ в рамках расследования этого дела также пришли с обысками в дом исполнительного директора компании «Сибиряк» Константина Егорова — сына гендиректора компании. Также следственные действия идут по месту жительства экс-депутата горсовета Красноярска Владимира Егорова.

Читайте также: Главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС Игоря Барцица арестовали в Москве

больницамошенничество и хищенияобыск
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте