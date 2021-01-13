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Транспорт Москвы восстановился от последствий пандемии быстрее мировых мегаполисов
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Транспорт Москвы восстановился от последствий пандемии быстрее мировых мегаполисов

Виктория Родимкина

Город

Согласно рейтингу транспортной загруженности, представленному нидерландской компанией TomTom, Москва восстановилась от последствий пандемии COVID-19 быстрее, чем другие столицы мира. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 13 января.

— Москва восстановилась быстрее, чем другие мировые столицы, уровень загруженности дорог снизился, несмотря на рост числа автомобилей на дорогах, — уточнили в дептрансе со ссылкой на данные рейтинга.

Уточняется, что жители столицы стали больше ездить на автомобилях — их число выросло на 4 процента. При этом уровень загруженности столичных дорог за год снизился на 5 процентов.

По словам вице-президента TomTom по вопросам дорожного движения Ральфа-Петера Шефера, Москва является административным, финансовым и транспортным центром России, поэтому она должна была поддерживать свою жизнедеятельность и производственную активность.

— На фоне мировых городов уровень транспортных потоков в Московской агломерации восстановился достаточно быстро, — сказал он.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский добавил, что Москва приняла все меры, чтобы продолжить деятельность: дороги были открыты, общественный транспорт, пусть и с ограничениями, продолжал работу.

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