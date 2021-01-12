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Женщина-машинист впервые вышла в рейс пригородного поезда на Киевском направлении
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Женщина-машинист впервые вышла в рейс пригородного поезда на Киевском направлении

Юлия Ямпольская

Транспорт

Женщина-машинист электропоезда Елена Лысенко-Салтыкова совершила первый рейс на пригородном поезде ЦППК по маршруту Киевский вокзал — Новопеределкино на Киевском направлении. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Отмечается, что она мечтала о железных дорогах с самого детства и получила такую возможность самой первой в России.

— Это очень волнительно. Я долго ждала этот момент. Благодарна ЦППК и коллегам за возможность исполнить мечту, помощь в подготовке к экзаменам и поддержку на протяжении всего этого времени, — сказала Лысенко-Салтыкова.

Ранее сообщалось, что первые в современной истории женщины-машинисты стали водить поезда столичного метрополитена. Уточняется, что работать женщины будут на одной из самых современных линий — Филевской, открытый участок которой был полностью реконструирован.

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