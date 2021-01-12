Машинист метро рассказал о спасении упавшего на рельсы ребенка

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Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Машинист электропоезда метро Алексей Раевский рассказал о спасении ребенка, упавшего на рельсы на станции метро «Бабушкинская». По словам машиниста, оперативно среагировать он смог благодаря тому, что отрабатывал подобные случаи на тренажере.

— Конечно же, реакция и занятия, проводящиеся у нас в депо. Все случаи отрабатываются у нас на тренажере. Я мог применить экстренное торможение, — прокомментировал Раевский.

Также мужчина уточнил, что действовал строго по инструкции.

Машинист отметил, что после торможения он увидел лежащего под платформой ребенка. По его словам, мальчик вел себя спокойно и адекватно.

— Я не думал, я просто действовал. Первое время немного был шокирован. У меня такой первый случай. Я разговаривал с медицинским психологом метрополитена. Завтра и послезавтра я буду у него наблюдаться. Чувствую я себя хорошо. Меня радует, что у ребенка все в порядке, — цитирует слова машиниста РЕН ТВ.

Напомним, 11 января мальчик упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская» из-за того, что засмотрелся в телефон. Сотрудники полиции оперативно среагировали на новость о падении ребенка и в течение нескольких секунд прибыли на место происшествия.

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