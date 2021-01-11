Названа причина падения ребенка на рельсы на станции метро «Бабушкинская»

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Мальчик упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская» из-за того, что засмотрелся в телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 11 января.

В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции оперативно среагировали на новость о падении ребенка и в течение нескольких секунд прибыли на место происшествия.

Вместе с машинистом поезда сотрудник отдельного батальона 7-го отдела полиции управления внутренних дел на Московском метрополитене, старшина полиции Олег Макаров спрыгнул на путь и достал мальчика, находившегося между платформой и вагоном состава.

По предварительным данным, ребенок ехал на занятия.

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