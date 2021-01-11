Названа причина падения ребенка на рельсы на станции метро «Бабушкинская»
Мальчик упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская» из-за того, что засмотрелся в телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 11 января.
В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции оперативно среагировали на новость о падении ребенка и в течение нескольких секунд прибыли на место происшествия.
Вместе с машинистом поезда сотрудник отдельного батальона 7-го отдела полиции управления внутренних дел на Московском метрополитене, старшина полиции Олег Макаров спрыгнул на путь и достал мальчика, находившегося между платформой и вагоном состава.
По предварительным данным, ребенок ехал на занятия.
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