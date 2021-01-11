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Названа причина падения ребенка на рельсы на станции метро «Бабушкинская»
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Названа причина падения ребенка на рельсы на станции метро «Бабушкинская»

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Мальчик упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская» из-за того, что засмотрелся в телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 11 января.

В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции оперативно среагировали на новость о падении ребенка и в течение нескольких секунд прибыли на место происшествия.

Вместе с машинистом поезда сотрудник отдельного батальона 7-го отдела полиции управления внутренних дел на Московском метрополитене, старшина полиции Олег Макаров спрыгнул на путь и достал мальчика, находившегося между платформой и вагоном состава.

По предварительным данным, ребенок ехал на занятия.

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