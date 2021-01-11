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Дептранс напомнил правила поведения при падении на рельсы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дептранс напомнил правила поведения при падении на рельсы

Юлия Ямпольская

Транспорт

В столичном департаменте транспорта напомнили о том, как вести себя при падении на рельсы. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства в понедельник, 11 января.

Уточняется, что в случае если поезда поблизости нет, необходимо встать и быстро идти к тоннелю по ходу движения поезда, после чего встать за черно-белой рейкой. В этом месте нужно дождаться помощи сотрудников метро.

Если поезд движется в вашу сторону, необходимо лечь лицом вниз в лоток между рельсами головой к поезду, опустить голову и постараться не шевелиться. Нужно сохранять такое положение до тех пор, пока машинист поезда или работники метро не окажут помощь.

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