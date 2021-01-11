Ребенок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская»

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Ребенок упал на рельсы на станции столичного метрополитена «Бабушкинская». Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве рассказали, что машинист поезда оперативно среагировал и остановил состав, после чего достал мальчика.

Машинист спас ребенка, который упал на рельсы метро в Москве / Видео: Telegram-канал «Mash»

На данный момент сотрудники правоохранительных органов уточняют подробности происшествия. Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.

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