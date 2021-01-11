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Ребенок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Ребенок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская»

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Ребенок упал на рельсы на станции столичного метрополитена «Бабушкинская». Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве рассказали, что машинист поезда оперативно среагировал и остановил состав, после чего достал мальчика.

Машинист спас ребенка, который упал на рельсы метро в Москве / Видео: Telegram-канал «Mash»

На данный момент сотрудники правоохранительных органов уточняют подробности происшествия. Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.

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Метропадение пассажира на рельсыМосква
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