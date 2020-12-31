Спустившегося на рельсы в метро мужчину могут оштрафовать на миллион рублей

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Мужчину, спустившего на рельсы на станции метро «Косино», могут оштрафовать на миллион рублей. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в среду, 30 декабря. Изначально поступала информация, что мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом, однако позднее выяснилось, что он спустился сам. Машинист тем не менее успел среагировать, затормозил, а потом помог мужчине выбраться, после чего его забрали сотрудники полиции. Нарушитель оказался пьян.

— Машиниста уже ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф, — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Дептранс уточнил, что в настоящее время изучаются материалы дела. Если вина мужчины подтвердится, департамент потребует от него около миллиона рублей в качестве компенсации.

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