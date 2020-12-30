Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина упал на рельсы на станции метро «Косино»
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мужчина упал на рельсы на станции метро «Косино»

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Косино Карта всех событий

Мужчина упал с платформы на рельсы на станции «Косино» Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Отмечается, что мужчина 1984 года рождения не получил серьезных травм. Он передан врачам для осмотра.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: СК завершил расследование инцидента с самолетом в аэропорту Калининграда в 2017 году

МетроМосквападение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте