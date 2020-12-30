Мужчина упал на рельсы на станции метро «Косино»
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Косино Карта всех событий
Мужчина упал с платформы на рельсы на станции «Косино» Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.
Отмечается, что мужчина 1984 года рождения не получил серьезных травм. Он передан врачам для осмотра.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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