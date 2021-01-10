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Женщины-машинисты стали управлять поездами метро
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Женщины-машинисты стали управлять поездами метро

Марьяна Шевцова

Транспорт

Первые в современной истории женщины-машинисты водят теперь поезда столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По словам заместителя мэра, теперь престижная и интересная профессия машиниста доступна всем.

— Многие сотрудницы московского метро давно выражали к ней интерес, и теперь мы, наконец, смогли дать им возможность пройти обучение и выйти на линию, — сказал Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что работать женщины будут на одной из самых современных линий — Филевской, открытый участок которой был полностью реконструирован. А управлять — современными поездами типа «Москва».

— Наш метрополитен занимает второе место в мире по числу работающих женщин — это больше 22 тысяч из 62 тысяч сотрудников. Мы рады, что поездами метро могут управлять и мужчины, и женщины на равных, — подчеркнул он.

Примечательно, что в метрополитене Лондона женщины занимают только 23,5 процента позиций.

Всего к работе машиниста приступили 12 женщин. В следующем году ряды женщин-машинистов пополнят не менее 50 новых сотрудниц.

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