Объем инвестиций в экономику Москвы вырос более чем в 2,5 раза за девять лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объем инвестиций в экономику Москвы за 2019 год составил около 3,3 триллиона рублей. Это на 24,6 процента превышает показатели 2018 года, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование, строительство жилых домов и других сооружений.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, по сравнению с 2018 годом инвестиции в экономику города выросли почти на четверть, а с 2010 года их объем увеличился более чем в два с половиной раза.

— На долю Москвы приходится 17 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России, — сказал Владимир Ефимов.

При привлечении инвесторов столица разрабатывает и внедряет новые меры поддержки. Так, с прошлого года предприниматели могут пользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет. Помимо этого, в столице реализуется программа стимулирования инвесторов, которые вкладывают средства в создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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