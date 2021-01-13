Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Объем инвестиций в экономику Москвы вырос более чем в 2,5 раза за девять лет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос более чем в 2,5 раза за девять лет

Виктория Родимкина

Город

Объем инвестиций в экономику Москвы за 2019 год составил около 3,3 триллиона рублей. Это на 24,6 процента превышает показатели 2018 года, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование, строительство жилых домов и других сооружений.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, по сравнению с 2018 годом инвестиции в экономику города выросли почти на четверть, а с 2010 года их объем увеличился более чем в два с половиной раза.

— На долю Москвы приходится 17 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России, — сказал Владимир Ефимов.

При привлечении инвесторов столица разрабатывает и внедряет новые меры поддержки. Так, с прошлого года предприниматели могут пользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет. Помимо этого, в столице реализуется программа стимулирования инвесторов, которые вкладывают средства в создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более 120 промышленных компаний Москвы получили право на налоговые льготы

инвестициироссийские компанииВладимир Ефимов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте