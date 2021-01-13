Более 120 промышленных компаний Москвы получили право на налоговые льготы

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В столице 124 промышленные компании имеют статус промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, а также инвестиционного приоритетного проекта. Благодаря этому снижение налоговой нагрузки на эти предприятия составляет от 17 до 25 процентов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятия, которым присвоен особый статус, получают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы на земельный участок. Специальные статусы в 2020 году получили 12 компаний.

— Сэкономленные средства предприятия направляют на техническое переоснащение, строительно-монтажные работы и улучшение условий труда работников, — сказал заммэра.

Он уточнил, что общий объем экономии промышленных комплексов с 2016 по 2019 год составил 4,5 миллиарда рублей. За прошлый год экономия составит около двух миллиардов рублей.

В городе работает 58 промышленных комплексов, совокупный объем инвестиций которых составляет 31 миллиард рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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