Предприниматели одобрили меры поддержки бизнеса в Москве

Предприниматель Александр Кузнецов занимается производством обуви — делает ее на заказ. В это непростое для экономики время он может рассчитывать на поддержку московских властей, как и другие представители малого и среднего бизнеса столицы / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 12 января, исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал результаты опроса, согласно которому представители бизнеса и делового сообщества положительно оценили экономический климат в Москве.

Большинство респондентов, участвующих в опросе, вовлечены в ведение бизнеса и считают, что в Москве для этого созданы все условия. Так, 60 процентов опрошенных заявили, что у них есть опыт открытия и работы в бизнесе. Еще почти две трети — 65 процентов — считают, что организовать свое дело в Москве достаточно легко.

В исследовании отмечается, что в столице хорошая инфраструктура в плане обучения, консультирования и иных организационных моментов поддержки. 40 процентов респондентов позитивно оценивают экономическую политику Москвы: они почувствовали поддержку от властей в прошлом году. Они также отмечают сохранение объема заказов и в целом то, что им удалось удержаться на плаву благодаря господдержке.

Данные исследования подтверждают, что бизнес был хорошо информирован о мерах поддержки, а его отношение к Комплексу экономической политики и имущественно-земельных отношений по итогам года улучшилось — такое мнение высказали 80 процентов опрошенных. 45 процентов респондентов заявили, что использовали меры поддержки, которые были инициированы столичной властью.

Помимо этого, согласно исследованию, более половины — 58 процентов участников опроса, — оценивают меры поддержки положительно и нейтрально. 53 процента считают поддержку бизнеса достаточной, а 49 процентов оценили простоту получения московских мер поддержки.

Напомним, что всего в период пандемии коронавирусной инфекции власти Москвы направили на поддержку бизнеса около 90 миллиардов рублей. Для этого правительством Москвы было принято пять пакетов антикризисных решений.

— Эти меры поддержки экономики стали дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволили бизнесу сократить расходы, что сейчас особенно важно. Антикризисные меры разрабатывались в тесном взаимодействии с бизнесом, и поэтому все виды поддержки — налоговые отсрочки, субсидии для малого и среднего бизнеса, арендные каникулы и другие виды помощи — были востребованы предпринимателями и дали им дополнительные ресурсы, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на конец прошлого года мерами поддержки московского правительства воспользовались свыше 51 тысячи организаций, а объем фактически оказанной поддержки составил 35,5 миллиарда рублей.

В целом же столичные власти расширили финподдержку предпринимателей и предложили им семь новых видов субсидий: экспортный кешбэк, выплаты для гостиниц, социальных предприятий, организаций, работающих в сфере спорта, образования и развлечений, компенсацию комиссий за размещение продукции на маркетплейсах и в агрегаторах доставки еды, а также субсидии на специальную программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Последним видом поддержки уже воспользовались более 10 тысяч предпринимателей и уже одобрены заявки на получение еще 33 миллиардов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Пуртов, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города:

— В целом экономика Москвы показала устойчивость к кризису. С начала снятия ограничений многие отрасли демонстрируют восстановительный рост. Необходимо отметить, что пандемия также изменила потребительское поведение людей: они оценили работу онлайн-сервисов и служб доставки и продолжают ими пользоваться и после снятия ограничений, что тоже оказывает влияние на бизнес.

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