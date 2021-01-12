Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки Москвы
В Москве в 2020 году свыше 51 тысячи организаций воспользовались мерами поддержки от городского правительства. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
— Объем фактически оказанной поддержки составил 35,5 миллиарда рублей, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, помимо уже действующей программы льгот для московских предпринимателей, было дополнительно принято пять пакетов мер поддержки. Это позволило бизнесу сократить расходы в пандемию коронавируса.
Владимир Ефимов отметил, что антикризисные меры создавались при взаимодействии с бизнесом, поэтому все виды поддержки были востребованы предпринимателями.
Налоговые отсрочки, субсидии для МСП, арендные каникулы и другие виды помощи дали бизнесу новые ресурсы, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».
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