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Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки Москвы

Виктория Родимкина

Город

В Москве в 2020 году свыше 51 тысячи организаций воспользовались мерами поддержки от городского правительства. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

— Объем фактически оказанной поддержки составил 35,5 миллиарда рублей, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, помимо уже действующей программы льгот для московских предпринимателей, было дополнительно принято пять пакетов мер поддержки. Это позволило бизнесу сократить расходы в пандемию коронавируса.

Владимир Ефимов отметил, что антикризисные меры создавались при взаимодействии с бизнесом, поэтому все виды поддержки были востребованы предпринимателями.

Налоговые отсрочки, субсидии для МСП, арендные каникулы и другие виды помощи дали бизнесу новые ресурсы, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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