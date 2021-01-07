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Контракты на 30 миллионов рублей заключили столичные экспортеры в 2020 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Контракты на 30 миллионов рублей заключили столичные экспортеры в 2020 году

Виктория Родимкина

Город

В Москве свыше 250 экспортеров приняли участие в онлайн-бизнес-миссиях в этом году, по итогам которых были заключены контракты более чем на 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития в четверг, 7 января.

Московский экспортный центр (МЭЦ) в этом году провел мероприятия в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

— В этом году МЭЦ организовал 13 бизнес-миссий в онлайн-формате. В них приняли участие 254 столичные компании, которые провели 897 деловых встреч в формате matchmaking с потенциальными зарубежными партнерами, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, бизнес-миссия с представителями Саудовской Аравии была завершена 22 декабря.

Подобные мероприятия позволяют московским компаниям представить свои экспортные предложения целевой аудитории, получить от них обратную связь и договориться о поставках, а также повысить свою узнаваемость на мировом рынке, передает РИА Новости.

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