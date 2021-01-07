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Более 100 сделок заключили швейные фабрики на платформе МИК
Фото: «Вечерняя Москва»

Более 100 сделок заключили швейные фабрики на платформе МИК

Виктория Родимкина

Город

В Москве швейные фабрики заключили более 100 сделок на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Общая сумма сделок составила около 40 миллионов рублей, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Таким результатам поспособствовал специальный сервис для представителей легкой промышленности, который был запущен в сентябре 2020 года, — биржа контрактного производства.

По словам Алексея Фурсина, на цифровую платформу i.moscow уже были привлечены свыше сотни ведущих отечественных предприятий легкой промышленности.

— Только 35 из них расположены в Москве. Остальные участники представляют регионы России: Санкт-Петербург, Свердловскую, Тверскую, Владимирскую, Нижегородскую области и другие, — уточнил глава департамента.

Он отметил, что первые сделки, которые были заключены с помощью нового сервиса, касались пошива спортивной и туристической обуви, спецодежды, трикотажных изделий, женской верхней одежды и головных уборов.

Специалисты МИК сообщили, что с помощью сервиса были оцифрованы профили крупнейших российских швейных фабрик. Эти предприятия получили возможность находить партнеров и заключать сделки в онлайн-режиме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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