Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура проведет проверку после инцидента с лифтом в доме в Красноярске
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Прокуратура проведет проверку после инцидента с лифтом в доме в Красноярске

Ростислав Зубков

Происшествия

Прокурорская проверка проводится в Красноярском крае после инцидента с лифтом в одной из многоэтажек города. Об этом пресс-служба соответствующего ведомства сообщила в среду, 13 января.

О происшествии изначально стало известно из СМИ: в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что три женщины и ребенок стали заложниками падающего лифта в красноярской новостройке. Лифт начало трясти, после чего он несколько раз срывался в свободное падение, однако трагедии удалось избежать за счет сработавших уловителей.

Видео: Telegram-канал Baza

В свою очередь прокуратура города обратила внимание на случившееся и начала проверку. Ведомство уточнило, что инцидент произошел в доме по адресу Подзолкова, 26.

Как сообщает РИА Новости, в службе Стройнадзора Красноярского края подтвердили факт инцидента, а также рассказали, что за день до случившегося в лифте перевозили крупные вещи. Утверждается, что в настоящее время происходит перенастройка лифта.

Читайте также: Путин назвал приоритетные направления работы прокуратуры

лифтыПрокуратураКрасноярск
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте