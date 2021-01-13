Прокуратура проведет проверку после инцидента с лифтом в доме в Красноярске

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Прокурорская проверка проводится в Красноярском крае после инцидента с лифтом в одной из многоэтажек города. Об этом пресс-служба соответствующего ведомства сообщила в среду, 13 января.

О происшествии изначально стало известно из СМИ: в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что три женщины и ребенок стали заложниками падающего лифта в красноярской новостройке. Лифт начало трясти, после чего он несколько раз срывался в свободное падение, однако трагедии удалось избежать за счет сработавших уловителей.

Видео: Telegram-канал Baza

В свою очередь прокуратура города обратила внимание на случившееся и начала проверку. Ведомство уточнило, что инцидент произошел в доме по адресу Подзолкова, 26.

Как сообщает РИА Новости, в службе Стройнадзора Красноярского края подтвердили факт инцидента, а также рассказали, что за день до случившегося в лифте перевозили крупные вещи. Утверждается, что в настоящее время происходит перенастройка лифта.

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