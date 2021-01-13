Договор заключили на обследование конструкций жилого долгостроя в Кокошкино

Фото: mosoblduma.ru/Московская областная Дума

Россия, Москва, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, 8 Карта всех событий

Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключил с АО ХК «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» договор на обследование конструкций жилого долгостроя в поселке Кокошкино в Новой Москве. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в среду, 13 января.

Генеральный директор Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александр Гончаров отметил, что по договору подрядчик должен будет реализовать комплекс работ по обследованию состояния объекта. Он проведет инженерные изыскания и разработает проектно-сметную документацию.

— Работы будут выполнены в объеме, который необходим для получения положительного заключения государственной экспертизы, — сказал Александр Гончаров.

Анастасия Пятова отметила, что документацию разработают до мая 2021 года. После этого будет определена окончательная стоимость достройки объекта.

Контракт на строительства дома по адресу поселение Кокошкино, улица Труда, 8 был заключен в 2004 году. Возведение здания началось в 2005 году. Работы на объекте остановились спустя четыре года. С 2014 года застройщики находятся в процедуре банкротства. Было принято решение достроить дом за счет городских средств.

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