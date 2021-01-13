Несколько человек пострадали в результате опрокидывания автобуса под Ростовом

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Ростовской области перевернулся маршрутный автобус, есть пострадавшие. Об этом региональный главк МЧС сообщил в среду, 13 января.

По данным экстренных служб, ЧП произошло в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 «Дон».

— Произошло опрокидывание автобуса… есть пострадавшие, — указано в сводке от управления МЧС по Ростовской области.

Для ликвидации последствий аварии задействовали 19 человек и 7 единиц техники.

Согласно сведениям СМИ, ссылающихся на источники в экстренных службах региона, в результате происшествия пострадали пять человек, еще один погиб. Всего в машине было 15 человек. Автобус следовал из Москвы в Донецк.

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