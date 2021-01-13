Три человека пострадали при столкновении иномарок на Рязановском шоссе

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, Рязановское шоссе Карта всех событий

Три человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на Рязановском шоссе в столице. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 13 января.

По данным ведомства, авария произошла 12 января около 9 часов вечера по адресу Рязановское шоссе, дом 54.

На трассе 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз», за рулем которого находился 21-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира «Фольксваген Поло». Их госпитализировали с травмами различной тяжести.

Полиция проведет проверку, добавили в пресс-службе.

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