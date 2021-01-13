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Три человека пострадали при столкновении иномарок на Рязановском шоссе
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Три человека пострадали при столкновении иномарок на Рязановском шоссе

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября, Рязановское шоссеКарта всех событий

Три человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на Рязановском шоссе в столице. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 13 января.

По данным ведомства, авария произошла 12 января около 9 часов вечера по адресу Рязановское шоссе, дом 54.

На трассе 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз», за рулем которого находился 21-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира «Фольксваген Поло». Их госпитализировали с травмами различной тяжести.

Полиция проведет проверку, добавили в пресс-службе.

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