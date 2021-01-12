Суд отправил под домашний арест виновного в ДТП в Башкирии водителя автобуса

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Суд отправил под домашний арест водителя автобуса, который признан виновным в совершении ДТП в Башкирии. Об этом во вторник, 12 января, заявили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана.

Водитель будет находиться под домашним арестом два месяца, сообщает ТАСС.

Авария произошла 10 января в Салаватском районе Башкортостана. В результате столкновения автобуса и микроавтобуса погибли двое пассажиров 14 и шести лет, еще один подросток скончался в больнице 11 января. Всего, по данным властей, пострадали 18 человек.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на встречную полосу.

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