Мужчина разбил дверь магазина и угрожал продавцам ружьем в Зеленограде

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Россия, Москва, Зеленоград, 12-й микрорайон Карта всех событий

Посетитель магазина в Зеленограде разбил дверь в здание и угрожал продавцам. Об этом во вторник, 12 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Уточняется, что инцидент произошел около 15:30 по адресу корпус 1204. Полицейские установили, что злоумышленник устроил скандал в магазине, разбил дверь, а затем покинул помещение. Позже он вернулся с предметом, похожим на ружье, и начал угрожать продавцам расправой.

Правонарушителя задержали, им оказался мужчина 1969 года рождения. На данный момент специалисты проводят проверку, подозреваемого доставили в отдел полиции.

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