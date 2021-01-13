«Стройнее цыганской гитары»: Ходченкова похвасталась фигурой в свитере на голое тело
Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию в свое Instagram-аккаунте, где позирует в свитере, надетом на голое тело.
Снимок сделан в деревянном особняке с панорамными окнами. Так, в отличие от многих коллег из миру шоу-бизнеса, Ходченкова не улетела в жаркие страны и провела новогодние каникулы в туристическом комплексе в Подмосковье.
Подписчики звезды не оставили без внимания прекрасную форму 37-летней актрисы.
«Какие Ножки!»; «Светлана! Вы очень!»; «Стройнее цыганской гитары»; «Шикарная», — написали фолловеры в комментариях.
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