Дмитрий Шепелев решил продать долю сына в квартире Жанны Фриске

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев решил продать третью долю апартаментов на Пресне, которую унаследовал его с Жанной Фриске сын Платон после смерти матери.

За жилплощадь телеведущий, являющийся законным представителем 7-летнего Платона, может выручить около 15 миллионов рублей.

Остальными двумя третями квартиры владеют родители скончавшейся певицы Владимира и Ольги Фриске. Они выступают против сделки и обратились в Хамовнический суд с иском о запрете отчуждения. Родители Жанны Фриске трепетно относятся к памяти о певице. Они постарались ничего не менять в квартире дочери. В ее комнате до сих пор на прежних местах хранятся вещи и одежда. Ранее Владимир и Ольга Фриске не допустили продажи квартиры в Шмитовском проезде, когда за счет ее реализации хотели погасить долг семьи перед «Русфондом». Тогда отец певицы нашел выход из положения, продав автомобиль и дом в Калужской области и заняв денег.

Известно, что Шепелев с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой в ноябре прошлого года приобрели новую недвижимость в центре Москвы. Тогда же родители Фриске и получили известие о его намерении продать долю Платона в прежней квартире певицы, сообщает СтарХит.

Недавно Шепелев, роман с Тулуповой которого длится уже около четырех лет, заинтриговал поклонников новостью о положительном тесте, намекнув, что речь может идти о тесте на беременность.

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