Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение транспорта ограничат на Холмогорской улице из-за инженерных работ
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение транспорта ограничат на Холмогорской улице из-за инженерных работ

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Холмогорская улицаКарта всех событий

На северо-востоке Москвы планируют ограничить движение транспорта в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщил Информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 13 января.

Так, движение будет ограничено на Холмогорской улице в районе дома № 3 с 15 января по 7 февраля круглосуточно. Также ограничения введут на Холмогорской улице около дома № 2, корпус 1. Они будут действовать с 8 февраля по 3 марта круглосуточно.

На этих участках будет открыта только одна полоса с организацией приоритетного права проезда. Также там будет ликвидированы парковочные зоны.

Движение транспорта ограничат на Холмогорской улице из-за инженерных работФото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Читайте также: Движение восстановили на участке МКАД после столкновения трех грузовиков

транспортограничение движенияинженерные работы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте