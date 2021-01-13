Движение транспорта ограничат на Холмогорской улице из-за инженерных работ

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Холмогорская улица Карта всех событий

На северо-востоке Москвы планируют ограничить движение транспорта в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщил Информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 13 января.

Так, движение будет ограничено на Холмогорской улице в районе дома № 3 с 15 января по 7 февраля круглосуточно. Также ограничения введут на Холмогорской улице около дома № 2, корпус 1. Они будут действовать с 8 февраля по 3 марта круглосуточно.

На этих участках будет открыта только одна полоса с организацией приоритетного права проезда. Также там будет ликвидированы парковочные зоны.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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