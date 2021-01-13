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Движение восстановили на участке МКАД после столкновения трех грузовиков
Фото: depositphotos.com

Движение восстановили на участке МКАД после столкновения трех грузовиков

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 100-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) восстановили движение после ограничения из-за столкновения трех грузовых автомобилей на 100-м километре трассы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 13 января.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на МКАД столкнулись три грузовика, из-за чего с полуприцепа одной из машин на дорогу упал транспортный контейнер. Движение транспорта было ограничено до трех рядов. По предварительной информации, при ДТП никто не пострадал.

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