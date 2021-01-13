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СМИ: Украинский газ на 100 миллиардов рублей оказался в залоге в России
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

СМИ: Украинский газ на 100 миллиардов рублей оказался в залоге в России

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, в том числе газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, оказались в залоге у российской НКО. Об этом сообщает РБК.

Активы попали в залог «Фонда промышленных активов», утверждает издание, ссылаясь на отчетность организации за 2019 год. Они заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. В рамках условий сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов химического предприятия Ostchem, а также некоторых украинских и европейских организаций.

Кроме активов, в залоге находится природный газ, которым ранее владело Ostchem. Стоимость голубого топлива оценили в примерно 98 миллиардов рублей.

Известно, что «Фонд промышленных активов» был создан госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году в целях реструктуризации проблемных активов. Позднее фонд вывели за пределы группы ВЭБ.

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