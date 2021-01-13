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США пригрозили участникам «Северного потока — 2» санкциями
Фото: state.gov / Госдеп США

США пригрозили участникам «Северного потока — 2» санкциями

Анастасия Колоскова

В мире

Госдеп США предупредил европейские компании, предположительно, принимающие участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.

Власти страны призвали компании прекратить свое участие, «пока не стало слишком поздно».

Государственный департамент планирует опубликовать доклад о компаниях, принимающих, по предположению ведомства, участие в строительстве трубопровода, сообщает агентство Reuters.

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст заявил, что одобряет создание фонда в поддержку «Северного потока — 2»

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санкцииСеверный поток — 2США
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