Более 400 тысяч «квадратов» индивидуального жилья ввели в ТиНАО в 2020 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 400 тысяч квадратных метров домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ввели в ТиНАО в 2020 году. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в среду, 13 января.

По его словам, в ТиНАО каждый год вводят не менее 300 тысяч «квадратов» домов ИЖС.

— Несмотря на пандемию, 2020 год не стал исключением. По предварительным данным, объем введенного ИЖС в ТиНАО превысил 400 тысяч «квадратов», — сказал Владимир Жидкин.

Он уточнил, что с июля 2012 года в Новой Москве было введено около 2,7 миллиона квадратных метров индивидуального жилья. Это составляет около 20 процентов от всего объема жилых новостроек ТиНАО за восемь лет.

Глава департамента добавил, что индивидуальное жилье на новых территориях пользуется довольно большим спросом.

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