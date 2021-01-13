Хмельницкая рассказала, почему они с Кеосаяном развелись

Алена Хмельницкая / Фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

Актриса Алена Хмельницкая объяснила, почему рассталась с режиссером Тиграном Кеосаяном после 21 года брака. Она стала героиней очередного выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

В эфире актриса вспомнила историю знакомства с режиссером. Так, впервые будущие супруги встретились в «Ленкоме».

— А потом мы шли с моим тогдашним другом Егором Кончаловским, и Тигран остановился на машине и решил нас подвезти. Причем он был тогда с какой-то девушкой, — рассказала Хмельницкая.

Через какое-то время у них завязались романтические отношения, которые привели к созданию семьи.

По словам актрисы, долгое время в творческом и супружеском союзе пары было все хорошо, они были настоящей командой.

В какой-то момент они «перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной», призналась Хмельницкая.

— Эта тема исчерпала себя. Рождение Ксюши, второго ребенка, ничего не поменяло. У нас состоялся серьезный разговор. Мы поняли, что нам надо расстаться. Нам обоим стало легче от этой ситуации, — разоткровенничалась в эфире знаменитость.

Напомним, с 2012 года Кеосаян состоит в отношениях с главным редактором телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. У пары трое детей.

Читайте также: «Лиза расцвела»: поклонники отметили преображение Арзамасовой после замужества