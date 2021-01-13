«Лиза расцвела»: поклонники отметили преображение Арзамасовой после замужества

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, недавно ставшая женой фигуриста Ильи Авербуха, поделилась в Instagram-аккаунте фотографией с сочинского пляжа. Поклонники актрисы отметили, что замужество преобразило актрису.

На снимке Арзамасова запечатлена на черноморском галечном побережье. Теплая сочинская погода позволила актрисе практически снять с себя верхнюю одежду.

Поклонники не оставили без внимания, насколько похорошела знаменитость, они связали это с ее счастливым замужеством.

«Лиза расцвела»; «Такой добрый и светлый взгляд, столько в нем доброты и заботы!»; «Как же замужество меняет женщину! Ты стала еще краше, блеск в глазах ярче, в особенности когда ты без косметики. Так красиво!» — написали фолловеры Лизы в комментариях.

Ранее актриса поделилась счастливыми эмоциями от брака, выложив совместную фотографию с супругом.

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