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«Точеная фигурка»: Лобода восхитила поклонников снимком в коротком платье
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Точеная фигурка»: Лобода восхитила поклонников снимком в коротком платье

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Светлана Лобода опубликовала в социальной сети Instagram очередной снимок, где она позирует в мини-платье на фоне арабского пейзажа.

— Мысли о вечном, — подписала звезда пост.

Подписчики тут же осыпали певицу комплиментами, особенно уделив внимание ее стройным ногам.

«Точеная фигурка»; «Ноги длиннее пальм»; «Шикарна»; «Стройняшка»; «Красотка», — написали они в комментариях.

Недавно знаменитость опубликовала откровенное фото, где она запечатлена в черном коротком топе.

Читайте также: «Какие ножки!»: Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в свитере на голое тело

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