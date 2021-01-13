В Крыму пообещали сорвать планы Британии по «реинтеграции» полуострова

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Лондону не удастся реализовать свои планы по «реинтеграции» Крыма в состав Украины. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее на сайте правительства Великобритании появился документ, согласно которому посольство Британии в Киеве выделит деньги на «реинтеграцию» Крыма в состав Украины.

В свою очередь власти полуострова призвали не надеяться на то, что такую задумку удастся воплотить в жизнь.

— Все планы Великобритании по «реинтеграции» будут пресечены. Тем более что на фоне смягчения санкционной политики Великобритании в отношении Крыма готовность англичан финансировать проекты реинтеграции выглядит как некая подачка с барского плеча, — сказал Юрий Гемпель в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что жители полуострова, общественные организации и органы власти не допустят иностранного вмешательства в дела Крыма.

Собеседник агентства добавил, что Запад с 2014 года «фантазирует и создает мифы» о якобы нарушениях прав человека в Крыму и аннексии этой территории. Вместо этого те, кто высказывается таким образом, могли бы посетить полуостров, чтобы убедиться в обратном, заключил Гемпель.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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