Дочь Пугачевой и Галкина исполнила песню «Миллион алых роз»
В честь дня рождения Раймонда Паулса дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза исполнила песню «Миллион алых роз». Видео появилось на фан-странице девочки в сети Instagram.
— Поздравляем, Раймонд, с днем рождения, — повторила после исполнения композиции Лиза вслед за своей звездной мамой.
Композиция «Миллион алых роз», написанная Паулсом на стихи Андрея Вознесенского и исполненная Пугачевой, впервые прозвучала в начале 80-х годов. Она стала настоящим хитом и визитной карточкой певицы, а также вошла в число самых популярных песен десятилетия.
Напомним, во вторник, 12 января, Раймонд Паулс отметил 85-летие, с чем его поздравили многие представители российской эстрады.
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