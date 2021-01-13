Дочь Пугачевой и Галкина исполнила песню «Миллион алых роз»

Лиза довольно уверенно чувствует себя с микрофоном / Фото: instagram.commaxgalkinru

В честь дня рождения Раймонда Паулса дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза исполнила песню «Миллион алых роз». Видео появилось на фан-странице девочки в сети Instagram.

— Поздравляем, Раймонд, с днем рождения, — повторила после исполнения композиции Лиза вслед за своей звездной мамой.

Композиция «Миллион алых роз», написанная Паулсом на стихи Андрея Вознесенского и исполненная Пугачевой, впервые прозвучала в начале 80-х годов. Она стала настоящим хитом и визитной карточкой певицы, а также вошла в число самых популярных песен десятилетия.

Напомним, во вторник, 12 января, Раймонд Паулс отметил 85-летие, с чем его поздравили многие представители российской эстрады.

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