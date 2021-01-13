Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дочь Пугачевой и Галкина исполнила песню «Миллион алых роз»
Лиза довольно уверенно чувствует себя с микрофоном / Фото: instagram.commaxgalkinru

Дочь Пугачевой и Галкина исполнила песню «Миллион алых роз»

Анастасия Колоскова

Звезды

В честь дня рождения Раймонда Паулса дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза исполнила песню «Миллион алых роз». Видео появилось на фан-странице девочки в сети Instagram.

— Поздравляем, Раймонд, с днем рождения, — повторила после исполнения композиции Лиза вслед за своей звездной мамой.

Композиция «Миллион алых роз», написанная Паулсом на стихи Андрея Вознесенского и исполненная Пугачевой, впервые прозвучала в начале 80-х годов. Она стала настоящим хитом и визитной карточкой певицы, а также вошла в число самых популярных песен десятилетия.

Напомним, во вторник, 12 января, Раймонд Паулс отметил 85-летие, с чем его поздравили многие представители российской эстрады.

Читайте также: Переживший инсульт Николай Носков не будет отмечать юбилей из-за COVID-19

Алла ПугачеваРаймонд ПаулсЛиза Галкина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Все мнения
О проекте