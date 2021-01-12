Переживший инсульт Николай Носков не будет отмечать юбилей из-за COVID-19

Певец Николай Носков / Фото: nnoskov.ru / Официальный сайт Николая Носкова

Артисту Николаю Носкову пришлось отметить почти все планы, которые были связаны с празднованием его 65-летнего юбилея. Об этом певец сообщил во вторник, 12 января.

Носков отменил концерт и празднование в кругу друзей из-за того, что у одного из музыкантов оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Накануне все артисты и музыканты, а также близкие певца сдавали тест на ковид. У Александра Иванова, работающего с ним с 2016 года, оказался положительный результат теста.

— Я решил, что если так получилось, то мы отпразднуем скромно, только с близкими: с женой и детьми. Для меня семья — самое важное. А с друзьями мы, конечно же, тоже соберемся, но уже чуть позже. Концерт также перенесли на ближайшее время, как только вся команда будет в сборе, — цитирует Носкова StarHit.

Семейное празднество пройдет в загородном доме артиста, где он проводит все свое время после перенесенного несколько лет назад инсульта.

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