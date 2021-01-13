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Минюст РФ сообщил о планах получить доступ к банковской тайне
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Минюст РФ сообщил о планах получить доступ к банковской тайне

Ростислав Зубков

Общество

Министерство юстиции России планирует в будущем получить доступ к банковской тайне, чтобы лучше контролировать работу некоммерческих организаций. Об этих планах рассказали в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, Минюст начал готовить поправки к закону «О банках и банковской деятельности» для более качественного контроля за деятельностью НКО.

— Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для НКО, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством, — заявили РИА Новости в министерстве.

Ранее правительство обнародовало на портале правовой информации сводный план законопроектной деятельности на 2021 год. Среди прочего в нем указано, что Минюст должен к июню внести проект закона, который позволит включить ведомство «в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной».

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